В Вязниках на два дня ограничат движение транспорта. В связи с проведением мероприятий 50-го...

В Вязниках на два дня ограничат движение транспорта.В связи с проведением мероприятий 50-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни и Дня города Вязники будет временно ограничено движение транспортных средств и запрещен проезд всех видов транспорта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Вязниковского района.Движение будет ограничено по следующим автомобильным дорогам:по улице Комсомольская от регулируемого перекрестка "улица Ленина - улица Комсомольская" до нерегулируемого перекрестка "улица Новая (четная сторона) - улица Комсомольская" с 21:00 21 июля до 22:00 22 июля. Пути объезда - по улицам Ленина, Б. Московская, Благовещенская, Свердлова, Добролюбова.по улице Новая (нечетная сторона) с улицы Владимирская с 7:00 до 22:00 22 июля;по Соборной площади с улиц Советская, Благовещенская, Пушкинская, Сергиевских, Мошина с 16:00 до 21:00 21 июля, с 13:00 до 23:30 22 июля. Пути объезда - по улицам Советская, Сенькова, Антошкина, Мошина, Ново-Фабричная, И. Симонова, Красное шоссе, Горького, Вокзальная, Рябиновая, автодороге М-7 "Волга", по улицам Удобная, Ленина, Б. Московская.На объектах массовых мероприятий будут размещаться контрольно-пропускные пункты с целью запрета на пронос запрещенных предметов в охраняемые зоны.Фото pxfuel.com