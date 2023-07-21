Перед входом на площадки проведения массовых мероприятий установят КПП для проверки посетителей на запрещёнку.

В Вязниках на время Фатьяновского праздника перекроют движение. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.Проезд будет ограничен по улице Комсомольской от пересечения с улицей Ленина до Новой (с 21 часа 21 июля до 22 часов 22 июля). Объезд будет организован по Ленина, Б. Московской, Благовещенской, Свердлова и Добролюбова.Перед входом на площадки проведения массовых мероприятий установят КПП для проверки посетителей на наличие запрещённых предметов.