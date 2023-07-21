Он будет принимать подростков с диабетом, гормональными нарушениями и заболеваниями щитовидки.

В Вязниках в детской поликлинике с 1 августа появится эндокринолог. Он будет принимать подростков с диабетом, гормональными нарушениями и заболеваниями щитовидки.Медучреждение уже получило лицензию. Работать с юными пациентами будет врач Анна Носова. С сентября 2022 года она работает участковым педиатром. В ординатуре ПИМУ Анна Александровна получила ещё одну специализацию — «Детская эндокринология».Запись на приём открыта на специализированном региональном , «Госуслугах», а также по номеру телефона колл-центра: 8 (4922) 77-97-54.