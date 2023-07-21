Драма произошла в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла няню для своей полуторагодовалой дочери, сообщает . Женщина привела ребенка к помощнице, а затем ушла по делам. По данным , ..

Драма произошла в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла няню для своей полуторагодовалой дочери, сообщает . Женщина привела ребенка к помощнице, а затем ушла по делам.По данным , няня вместе с ребенком пошла к соседу распивать спиртное. Ребенок начал плакать, и мужчине это не понравилось. Он взял девочку, вынес на балкон и скинул вниз.К счастью, малышка выжила. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу, сообщает . Возбуждено уголовное дело.