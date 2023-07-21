Более 1200 бархатцев посадили возле Красносельского пруда. Мастера по озеленению города высадили саженцы в клумбу. Мария Шашкова, главный инженер МКУ «Благоустроство» г. Владимира Изначально

Более 1200 бархатцев посадили возле Красносельского пруда. Мастера по озеленению города высадили саженцы в клумбу. Мария Шашкова, главный инженер МКУ «Благоустроство» г. Владимира Изначально мы занимаемся подготовкой – это проекты, это закупка семян, закупка грунтов, потом у нас идёт посадочный сезон в тепличном комплексе. Там девочки у нас с января месяца начинают сеянцы сеять, рассаживать,