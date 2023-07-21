Владимирская область приняла делегатов из стран Африки и Ближнего Востока. Усиление партнерских...

Владимирская область приняла делегатов из стран Африки и Ближнего Востока.Усиление партнерских отношений с целью кооперации и создания совместных производств. Подробности- у Максима Калашникова.Полсотни иностранных участников, представители бизнеса и торгово-промышленных палат из 5 стран - Египта, Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Такую представительную восточную делегацию Владимирская область принимает впервые. Цель встречи - создание новых партнёрских отношений между владимирскими производителями и бизнесом стран Ближнего Востока и Северной Африки.Ильдар Галеев, руководитель международного департамента Духовного управления мусульман России:- Подобные мероприятия - как Международный день Владимирской области - они признаны тому, чтобы расширять потенциал взаимодействия торгового сотрудничества и узнаваемости владимирских товаров на зарубежных рынках.Россия имеет длительную историю добрососедского взаимоотношения со странами Африки и Ближнего Востока. "Укрепили вектор" внешнеполитические события. Международный день Владимирской области, организованный Правительством региона и областным Центром поддержки экспорта - возможность лучше познакомить иностранных делегатов с потенциалом 33-го региона.Ахмед Фахрад Махмуд Хамед, представитель делегации из Египта:- Мы приехали сюда с делегацией египетских бизнесменов, которые хотят инвестировать в Россию - особенно в развитие продуктовой промышленности. Вместе создавать товары, которые будут продаваться в разных странах мира, в том числе в африканских странах.У ряда ближневосточных компаний- большой опыт сотрудничества с владимирскими предпринимателями. Многие желают расширить партнерские связи. Наша область сильна в аграрной, пищевой, фармацевтической и химической Отраслях. Это более 4-х тысяч предприятий, треть из которых - крупный и средний бизнес. Владимирская продукция узнаваема в том числе и на мировом рынке.Андрей Наумов, заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области:- Предприятия Владимирской области обладают широким кругом сильных компетенцией во всех отраслях обрабатываемой промышленности. Основу экспорта у нас составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. 21% экспорта Владимирской области - это стекло и изделия из него, при этом в первом квартале текущего года экспорт этих изделий увеличился почти на 40%.Восток - дело тонкое. Правильно выстраивать отношения, учитывая культурные особенности, помогает департамент Духовного управления мусульман России.Наджибулло Гаффорзода, руководитель направления по развитию международных проектов Ближнего Востока и Африки АО "Российский экспортный центр":- Глобально, возможно, мы разные. Но ценности - семейные ценности, религиозные ценности - это всё у нас с ними очень схоже. В этом плане Россия для них более понятный партнер, чем страны Запада.Во время биржи деловых контактов состоялось около 90 ((девянОста)) встреч и переговоров по вопросам экспортно-импортных операций и будущих взаимных инвестиций. Такое взаимодействие распахивает новые двери. Производство на территории партнерских стран и внушительный рост доли российского экспорта в страны Африки и Ближнего Востока - уже реальность.Максим Калашников, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.