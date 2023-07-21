На улицах Владимира появились 30 новых автобусов ЛиАЗ.

На улицах Владимира появились 30 новых автобусов ЛиАЗ. Об этом сообщили областные СМИ.Несколько современных пассажирских машин сегодня вышли на маршрут 24С. Горожане успели оценить удобства новой техники, в салонах автобусов даже установлены кондиционеры.Впрочем, как считает администрация Владимира, с выходом на линии новых автобусов проблема работы общественного транспорта в городе не исчезнет. Необходимо пересматривать схему маршрутов и заниматься кадровыми вопросами.Также в ближайшее время в областном центре начнут ходить 4 новых троллейбуса.