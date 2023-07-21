Вскоре начнётся реставрация объекта.

Во Владимире движение транспорта у Золотых ворот останется двухсторонним. Об этом рассказали в мэрии.Напомним, что 10 дней назад возле памятника архитектуры бетонные перекрытия. По городу поползли слухи, что вскоре одну полосу и вовсе могут перекрыть, но информация не подтвердилась. После установки строительных конструкций и металлического забора проезжая часть потеряла считанные сантиметры.«Строители заняли минимально возможную площадь. В результате перекрыта примерно треть левой полосы, которая используется для разворота и поворота налево. Перекрывать улицу Большую Московскую не будут», - уточнили в администрации.Добавим, что восстанавливать объект культурного наследия будут более двух лет. На реставрацию выделено 146 млн рублей. Работы выполнит компания из Тюмени.