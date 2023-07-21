Во Владимире продолжаются работы по высадке цветов. Сегодня специалисты преображали территорию...

Во Владимире продолжаются работы по высадке цветов.Сегодня специалисты преображали территорию возле Красносельского пруда. Слово- Татьяне Воронцовой.Сиреневые шапки цинии Магеллан в окружении оранжевых бархатцев. Яркая летняя композиция должна радовать глаз. Но пока картина огорчает.Мария Шашкова, главный инженер МКУ "Благоустройство":- Факт вандализма налицо. Люди просто вырвали и выкинули.И в этом году вандализм повсеместно -говорит Мария Шашкова. А здесь у Красносельского пруда жители еще и голубей подкармливают. Цветам это не на пользу.Мария Шашкова главный инженер МКУ "Благоустройство":- Больше зависит не от птиц, люди у нас не правильно делают- кидают еду прямо в клумбы. Поэтому голуби стараются выкопать, больше закапывают, Они не едят тагетис например.Содержание одной такой клумбы обходится озеленителям примерно в 50 тысяч рублей. А цветников в городе 56. Уход ежедневный. Посадка, полив ,подкормка и конечно, подсадка.Работы по озеленению Владимира выполняют 12 рабочих предприятия. Процесс нехитрый , но и нелегкий - вот и придумали такое приспособление.Галина Халиуллина озеленитель МКУ "Благоустройство":- Русский человек он такой. проявляет находчивость. Один готовит луночку, другой сажает.Обновили клумбу сегодня более тысячи двухсот лимонных тагетисов- бархатцев.- Трудоемкая работа , но мы подходим со всей любовью к ней.// Нам нравится создавать красоту в городе. И очень приятно, когда граждане нас благодарят.В МКУ "Благоустройство" надеются , что к их труду горожане будут относиться бережнее.Игорь Ефремов ио начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Девиз "Владимир в цвету"- к которому владимирцы уже привыкли и они привыкли считать свой город благоустроенным, красивым, ярким, благоухающим, будет продолжаться.Планов на август много. Впереди- и озеленение нескольких новых пространств- например, Кутузовского сквера.Татьяна Воронцова, Александр Чунаев. Вести- Владимир.