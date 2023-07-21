Во Владимире пройдет научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка» В субботу, 22...

Во Владимире пройдет научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка»В субботу, 22 июля 2023 года пройдет научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка» Об этом сообщается на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея заповедника.Можно будет услышать песни атомных электростанций, познакомиться с самым необычным электронным музыкальным инструментом терменвоксом, заглянуть в музыкальный мир будущего.В программе также интеллектуальные игры от Информационного центра по атомной энергии.Концертная программа в музейном дворике:16:30–18:30 Никита Дёмин. Лекция «Физика звука. Появление и развитие звукозаписи» и зажигательные мелодии на электроскрипке.18:30–20:00 Илья Чертков. Лекция «Перспективы и технологии в электронной музыке» и конкретная музыка на параметрическом синтезаторе.20:00–21:00 Пётр Термен. Лекция «Физика и музыка Льва Термена» с исполнением музыкальных произведений на терменвоксе.21:00–22:00 Джем-сейшн. Импровизация от Петра Термена и Никиты Дёмина.Мероприятие беспоатноеФото vladmuseum.ru