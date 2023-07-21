Первый отряд к бою готов! Во Владимире воспитанники Детского пожарного отряда отметили выпускной...

Первый отряд к бою готов! Во Владимире воспитанники Детского пожарного отряда отметили "выпускной" запуском фонтана из пожарного гидранта.Это первый в регионе подобный образовательный проект. Летний лагерь для юных пожарных в возрасте от семи до четырнадцати лет организовало региональное управление МЧС. Это серия занятий, на которых детям рассказывают об истории пожарной охраны, о работе современных спасателей и, конечно, о пожарной безопасности. А еще учат обращаться с инструментом и оборудованием. Во время пожарной эстафеты дети сами разворачивали пожарные рукава и заливали условный очаг возгорания.Артем Ратников, старшина пожарно-спасательной части №2:- Финалом данного проекта стало сегодняшнее занятие, на котором дети смогли продемонстрировать всё, чему они научились за все эти четыре занятия. ГУ МЧС России по Владимирской области объявляет о запуске второго набора профилактического проекта "Детский пожарный отряд", записаться в который можно через нашу группу ВКонтакте.