На перекрестке столкнулись два такси и кроссовер Рено. Последняя машина от удара перевернулась на крышу. ДТП случилось 20 июня в восемь вечера. Как сообщили в ГИБДД, 61-летний водитель Рено

На перекрестке столкнулись два такси и кроссовер Рено. Последняя машина от удара перевернулась на крышу. ДТП случилось 20 июня в восемь вечера. Как сообщили в ГИБДД, 61-летний водитель Рено двигался на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с двумя такси марки Фольксваген, которые двигались по Верхней Дуброве вниз, в сторону улицы Элеваторной. От