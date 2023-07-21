Во Владимирской области должнику грозит миллионный штраф за клевету на судебного пристава в...

Во Владимирской области должнику грозит миллионный штраф за клевету на судебного пристава в соцсетях.Заместителем Собинского межрайонного прокурора установлено, что в отношении мужчины и его брата отделом судебных приставов Собинского района возбуждено исполнительное производство о взыскании возмещения материального ущерба более 600 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Дело в том, что они решением суда признаны причастными к поджогу дома взыскателя.Но, будучи недовольным законными действиями судебного пристава-исполнителя, один из должников разместил в одной из социальных сетей заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о совершении ею преступления.Уголовное дело направлено в Собинский городсуд для рассмотрения по существу.Виновному грозит штраф размером до миллиона рублей либо обязательные работы - до 320 часов.Фото: https://www.pxfuel.com