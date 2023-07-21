Во Владимирской области главврач потратил на погашение долга выделенные на оборудование больницы 12...

Во Владимирской области главврач потратил на погашение долга выделенные на оборудование больницы 12 миллионов рублей.Прокуратурой Коврова установлено, что медицинскому учреждению территориальным ФОМС области была предоставлена субсидия в размере 12,6 млн рублей для приобретения эндовидеохирургического комплекса. Однако эти средства привлекались для погашения кредиторской задолженности по исполненным подрядчиками договорам, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурором в отношении главного врача медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение условий предоставления субсидий".Сейчас эндовидеохирургический комплекс закуплен и установлен, отметили в надзорном ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com