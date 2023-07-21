Раскрываемость убийств и покушений на жизнь жителей 33-го региона составила 100%.

Во Владимирской области на треть сократилось число изнасилований и грабежей. За шесть месяцев 2023 года общее количество преступлений выросло на 0,8%.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, число изнасилований и покушений на половую неприкосновенность стало меньше на 30%, грабежей - на 29%. Владимирцы стали на 9% реже избивать друг друга с тяжкими последствиями. На 5% снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах.Раскрываемость убийств и покушений на жизнь жителей 33-го региона составила 100%.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что в целом по стране в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первое полугодие 2022-го. Ущерб от снизился на 42,5%.