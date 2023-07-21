Во Владимирской области осудят виновных в обрушении крыши веранды на ребенка в детском...

Во Владимирской области осудят виновных в обрушении крыши веранды на ребенка в детском саду.Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей МБДОУ «Детский сад №12». По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ранее мы сообщали, что 7 марта во время прогулки малолетних детей, произошло обрушение крыши прогулочной веранды. Семилетняя девочка получила травмы.Администрацией детского сада не выполнены требования о безопасности элементов игровой площадки: несмотря на складывающуюся климатическую обстановку с возможными перепадами температуры воздуха, обильными снегопадами, очистка крыш прогулочных веранд от снега и наледи не проводилась, считает обвинение.При осмотре веранды инцидента на ней находилось более 400 килограммов снега, что явилось одной из возможных причин обрушения, отметили внадзорном ведомстве.Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный горсуд.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.