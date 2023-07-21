Во Владимирской области продолжает действовать пожароопасный сезон. Сейчас в регионе действующих...

Во Владимирской области продолжает действовать пожароопасный сезон.Сейчас в регионе действующих лесных пожаров нет. Но бдительность усилена.Напомним, мониторинг ситуации в лесах ведется круглосуточно. С начала пожароопасного сезона две трети возгораний обнаружены с помощью "умных камер". С начала года на землях лесного фонда региона проложено свыше двух тысяч километров противопожарных минерализованных полос, восстановлено 53 километра лесных дорог, проложены просеки, обустроено почти 400 тысяч пунктов складирования противопожарного инвентаря.