Во Владимирской области продолжают приводить в нормативное состояние противопожарных...

Во Владимирской области продолжают приводить в нормативное состояние противопожарных водоёмов.Работы по приведению противопожарных водоёмов в нормативное состояние в регионе продолжаются, сообщает Правительство области.Устраняются нарушения, связанные с организацией подъездных путей. В микрорайонах областного центра - в деревнях Абакумово, Злобино, Вилки, Уварово - укрепили дорожное полотно на дорогах и подъездах к водоёмам, которые не были рассчитаны на проезд тяжёлой противопожарной техники. Обустроена и отсыпана щебнем дорога в деревне Богдарня.Полный порядок на водоёмах Александровского и Вязниковского районов.