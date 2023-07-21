Набор необходимых для малышей вещей или выплата 10 тысяч рублей, на выбор родителей, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Законопроект о подарках для новорожденных

Набор необходимых для малышей вещей или выплата 10 тысяч рублей, на выбор родителей, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Законопроект о подарках для новорожденных правительство области внесло в Законодательное собрание. Если его одобрят, то подарки будут получать все малыши, которые родятся в государственных роддомах на территории Владимирской области после 1 октября этого года. Из телеграм-канала