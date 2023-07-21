По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе создаётся Центр управления системой.

Во Владимирской области продолжается внедрение Интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе создаётся Центр управления системой. Прежде всего он будет мониторить дорожное движение и работу общественного транспорта во Владимире. Вся информация о пробках, ДТП и передвижении общественного транспорта будет отображаться на видеостене.«Цель - оптимизировать транспортные потоки и упорядочивать движение автобусов и троллейбусов с учётом актуальных потребностей жителей», - пишут в Белом доме.Сроки запуска ИТС не уточняются.