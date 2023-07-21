Во Владимирской области в июле возбуждены три уголовных дела по фактам велосипедных краж. Только в...

Во Владимирской области в июле возбуждены три уголовных дела по фактам велосипедных краж.Только в июле в регионе возбуждены три уголовных дела по фактам велосипедных краж.Абсолютно во всех случаях транспортные средства "угоняли" из подъездов домов и из дворов. Велосипеды даже не всегда были пристегнуты. Впрочем, и противоугонные тросы и замки не останавливали похитителей. В полиции напоминают простые правила, как не "остаться без колес". На ночь велосипед лучше парковать в помещении под замком. Днем на улице - в поле зрения камер наблюдения. Техпаспорт нужно всегда и везде брать с собой. Еще лучше - обратиться к участковому и сделать специальную маркировку на руле, раме и других деталях. Внимательно проверять велосипед перед покупкой "с рук". Он вполне может быть краденым. Ну, и в случае угона - немедленно заявлять в полицию. Всегда есть шанс догнать вора "по горячим следам".