Во Владимирской области выбрали лучших пожарных. 34 сотрудника МЧС соревновались в званиях лучший...

Во Владимирской области выбрали лучших пожарных.34 сотрудника МЧС соревновались в званиях "лучший начальник караула", "лучший пожарный", "лучший диспетчер-телефонист". Работа включала теорию и практику. Челночный бег, подтягивания и силовые упражнения. Лучшим начальником караула признали Александра Наумова из посёлка Мстёра, среди пожарных - Дмитрия Дикова из Коврова, диспетчеров - Яну Александрову из Гороховца.Также в дисциплине "боевое развёртывание" соревновались и команды. Они прокладывали рукава, подавали стволы на тушение.В командном зачете победили сотрудники пожарно-спасательного отряда из Мурома.Андрей Савин, замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Владимирской области:- С целью совершенствования мастерства личного состава пожарно-спасательных подразделений,обмена профессиональными знаниями, готовности к действию тушения пожара.