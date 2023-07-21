Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пошалил на кухне с деревянным прибором.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пошалил на кухне с деревянным прибором.У знаменитостей, как и у простых людей, бывают причуды. Даже солидные мужчины из мира спорта и шоу-бизнеса позволяют себе повеселиться. Чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин предпочитает делать это необычным способом, да еще и на камеру.В последнее время мужчину так взволновал вопрос похудения, что он решил давать фанатам вредные советы по достижению стройности. Одна из методик, которую спортсмен продемонстрировал на , вызвала у публики шок. На кухне Алексей Ягудин задрал джемпер к подбородку и потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами.При этом олимпийский чемпион произносил заговор. "Уйди, жир, с пуза в чужие рейтузы! А меня не тронь — я парень огонь!" — прокричал на видео шутник. В процессе ритуала Алексей Ягудин так старательно прижимал и крутил скалку, что даже запыхался.В комментариях к ролику даже отметилась звезда фильмов "для взрослых" Ева Эльфи. По словам девушки, лайфхаки фигуриста не эффективные. "Ни одно из этого не работает: еда и питание!" — выразилась красотка.Ну а преданные фанаты оценили чувство юмора спортсмена. Их Алексей Ягудин совсем не разочаровал. "Обожаю Вас", "Вы очень веселый человек!", "Классный вы какой, как оказалось", — отреагировали поклонники.