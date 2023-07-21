Боятся не дожить до расселения. Жители дома №4 на улице Школьной в микрорайоне Мостострой опасаются за свои жизни. И не случайно – дырявая крыша, прогнившие бревна, просевший фундамент.

Боятся не дожить до расселения. Жители дома №4 на улице Школьной в микрорайоне Мостострой опасаются за свои жизни. И не случайно – дырявая крыша, прогнившие бревна, просевший фундамент. Здание вот-вот рухнет – говорят местные жители. Татьяна Гусева, жительница аварийного дома Дом старый, все сыпется, жить здесь невыносимо. Вещи сложены, убраны. Все сыпется, все закрыто одеялами,