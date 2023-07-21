Житель регионального центра предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на миллионы рублей.

Житель регионального центра предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в 2013 году мужчина предложил знакомой помочь купить жильё в Москве и взял у неё свыше 1,4 млн рублей. Однако никакой квартиры подозреваемый не приобрёл, а деньги присвоил.Через некоторое время обвиняемый уговорил женщину купить ему машину за 900 с лишним тыс. рублей, а после тайком от дамы переоформил автомобиль на свою сожительницу.Владимирец продолжил вводить доверчивых граждан в заблуждение и в августе 2014 года взял 380 тыс. рублей у приятеля, дабы посодействовать в приобретении транспортного средства. Но и эти деньги обвиняемый оставил себе.Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Петушинский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.