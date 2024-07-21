Проверь свои знания в этом увлекательном тесте.
Проверь свои знания в этом увлекательном тесте.
Русский язык богат и разнообразен. Зачастую в своей повседневной речи мы вполне способны обойтись без иностранных аналогов. Но, кроме всего прочего, в наш современный язык пробрались также и слова, пришедшие к нам от предков. Они очень похожи на современные, но раньше могли иметь совсем иное значение. Может, вам удастся догадаться, какие из этих слов утратили первоначальный смысл. А если нет, значит, сможете почерпнуть много нового в нашем тесте.
1. Что означает слово "позор"?
А. Стыд
Б. Зрелище
В. Наряд
2. Что означает слово "жир"?
А. Богатство
Б. Лишний вес
В. Злой человек
3. Что означает слово "гость"?
А. Гонец
Б. Купец
В. Путник
4. Что означает слово "надысь"?
А. Необходимость
Б. Неделя
В. Недавно
5. Что означает слово "орать"?
А. Пахать
Б. Кричать
В. Звать
6. Что означает слово "подонки"?
А. Плоты
Б. Жидкость на дне стакана
В. Опасные люди
7. Что означает слово "мымра"?
А. Угрюмая женщина
Б. Мать семейства
В. Красавица
ОТВЕТЫ
1. Б
2. А
3. Б
4. В
5. А
6. Б
7. А