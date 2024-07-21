Проверь свои знания в этом увлекательном тесте.

Проверь свои знания в этом увлекательном тесте.Русский язык богат и разнообразен. Зачастую в своей повседневной речи мы вполне способны обойтись без иностранных аналогов. Но, кроме всего прочего, в наш современный язык пробрались также и слова, пришедшие к нам от предков. Они очень похожи на современные, но раньше могли иметь совсем иное значение. Может, вам удастся догадаться, какие из этих слов утратили первоначальный смысл. А если нет, значит, сможете почерпнуть много нового в нашем тесте.1. Что означает слово "позор"?А. СтыдБ. ЗрелищеВ. Наряд2. Что означает слово "жир"?А. БогатствоБ. Лишний весВ. Злой человек3. Что означает слово "гость"?А. ГонецБ. КупецВ. Путник4. Что означает слово "надысь"?А. НеобходимостьБ. НеделяВ. Недавно5. Что означает слово "орать"?А. ПахатьБ. КричатьВ. Звать6. Что означает слово "подонки"?А. ПлотыБ. Жидкость на дне стаканаВ. Опасные люди7. Что означает слово "мымра"?А. Угрюмая женщинаБ. Мать семействаВ. КрасавицаОТВЕТЫ1. Б2. А3. Б4. В5. А6. Б7. А