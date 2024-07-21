Она находится на Привокзальной улице.

В Коврове во Владимирской области за 560 тысяч рублей продали историческую водонапорную башню. Она расположена на Привокзальной улице.Объект построили в конце 19-го века. Всего в городе построили четыре водонапорные башни во время обустройства первого водопровода. О продаже стало известно 26 апреля 2024 года.Покупатель стал известен в конце весны. Башню приобрел индивидуальный предприниматель Дмитрий Климов. Пока неизвестно, в каких целях бизнесмен приобрел необычную недвижимость.Пока башня находится в запустении. Железная дверь закрыта, но нет ни сигнализации, ни камер наблюдения. Некоторые окна разбиты.