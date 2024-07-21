В ходе проверки надзорного ведомства был обнаружен ряд нарушений действующего законодательства.

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Владимирской области, в Ковровском районе была организована внеплановая проверка. Причиной стало обнаружение несостыковок за счёт мониторинга системы ФГИС «Аргус-Фито».По итогам проверки установлено несколько фактов несоблюдения законодательства. В список вошли сбыт подкарантинных товаров из древесины за территорию региона и отсутствие номера карантинного сертификата.Возбуждены административные дела в отношении предприятия.