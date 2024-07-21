Вместо медицинской помощи — кража денег: двое жителей Гусь-Хрустального предстанут перед...

Вместо медицинской помощи — кража денег: двое жителей Гусь-Хрустального предстанут перед судом.Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, следователями следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования двух уголовных дел в отношении 38-летней и 47-летнего местных жителей.Оба случая произошли в разных медицинских учреждениях. Женщине и мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи.В первом случае, в июне в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от пациентки больницы. Полицейские установили, что к преступлению причастна 38-летняя местная жительница. Находясь на лечении в медучреждении, женщина воспользовалась моментом, когда соседка по палате вышла в процедурный кабинет, и похитила из ее сумки более 11 000 рублей. После этого фигурантка с деньгами убежала из больницы.Вторая история произошла на днях (в июле). С заявлением о совершении кражи обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что во время посещения стоматологической поликлиники неизвестный похитил из ее сумки 6 000 рублей.К счастью, сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний посетитель, который признался в краже.«… В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу...» - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений