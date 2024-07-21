Опубликован прогноз с 22 по 28 июля.

Во Владимирской области, как и по всей центральной части России, закончился период аномальная жары. Синоптики прогнозируют комфортный температурный режим на предстоящую неделю. Прогноз погоды с 22 по 28 июля — в материале .Высокая влажностьРабочая неделя во Владимире начнется с ливня. Как уточнили специалисты центра «Фобос», на погоду все еще влияет грозовой фронт.«Из-за дождей и плотной облачности столбики термометров не поднимутся выше +20... +25°. Но со вторника погода наладится и воздух опять станет хорошо прогреваться», — отметили синоптики.В понедельник, 22 июля, ожидается до +22 градусов. Лучше взять с собой зонт. К вечеру осадки прекратятся. Во вторник, 23 июля, дождя не будет. Весь день прогнозируют солнце. Воздух прогреется до +24 градусов. Это комфортные погодные условия, которые порадуют владимирцев в конце месяца.24 и 25 июля снова пройдут кратковременные слабые дожди. Температура воздуха составит до +26 градусов. В пятницу, 26 июля, будет облачно с прояснениями, до +23 градусов.В выходные синоптики прогнозируют пасмурную погоду. По утрам будет достаточно прохладно — в районе +15 градусов. Однако днем воздух прогреется до +26.Позднее мы опубликуем подробный прогноз погоды на август-2024.