Житель Петушинского района, ранее лишённый прав на вождение за нетрезвую езду, вновь сел за руль.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 39-летний житель Петушинского района ранее уже был лишён прав за нетрезвое вождение. В последствии сотрудники ДПС вновь остановили фигуранта, ехавшего на скутере.В ходе проверки выяснилось, что от мужчины пахнет алкоголем. От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение водитель отказался. На данный момент мужчина отстранён от вождения, скутер конфискован.