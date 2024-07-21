Житель Петушинского района, ранее лишённый прав на вождение за нетрезвую езду, вновь сел за руль.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 39-летний житель Петушинского района ранее уже был лишён прав за нетрезвое вождение. В последствии сотрудники ДПС вновь остановили фигуранта, ехавшего на скутере.
В ходе проверки выяснилось, что от мужчины пахнет алкоголем. От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение водитель отказался. На данный момент мужчина отстранён от вождения, скутер конфискован.