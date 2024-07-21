Во Владимирской области вырос спрос на отдых в глэмпингах и эко-отелях. Об этом сообщает...

Во Владимирской области вырос спрос на отдых в глэмпингах и эко-отелях.Об этом сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.По данным июльского доклада «Региональная экономика», в Центральном федеральном округе продолжилось расширение спроса на услуги внутреннего туризма.Во Владимирской, Московской, Тульской и Калужской областях вырос спрос на отдых в глэмпингах и эко-отелях.А также в нашем регионе в связи с развитием автотуризма растет количество точек крупной сети придорожных кафе.«… В июне состоялось официальное открытие нового объекта сети придорожных кафе в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса в Александровском районе. Это современное кафе с полным циклом приготовления. По данным Правительства региона, общий объем инвестиций составил 35 миллиона рублей, создано более 20 рабочих мест. В Лакинске на трассе М7 открылся крупный торговый центр, в котором разместятся известные кампании общественного питания и торговли, а также местные предприниматели. Это позволит увеличить предложение услуг в сфере общественного питания для автотуристов...» - поясняют в пресс-службе Банка России.С наступлением теплого времени года рестораны и кафе также организуют мероприятия на свежем воздухе, которые являются частью событийного туризма. Так, например, фестиваль «Владимирская вишня», привлек гостей из Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области, Казани.Популярность набирают и гастроэкскурсии по городу, близлежайшим территориям, во время которых проводятся дегустации и мастер-классы. Так что: лето продолжается!Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений