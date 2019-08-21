Наследник певицы и стриптизера – 17-летний Архип – появился
на публике с девушкой. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко не сходит со
страниц светской хроники.
Наследник певицы и стриптизера – 17-летний Архип – появился
на публике с девушкой. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко не сходит со
страниц светской хроники.
Архип и его знаменитая мама посетили кинопремьеру. Компанию
им составила бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" 24-летняя Мария Слугина.
Сын Наташи Королевой и звезда телестройки
вместе
в свет вышли впервые. Парочка обнималась и миловалась на публике, а также с удовольствием позировала
папарацци.
Отметим, что роман 17-летнего отпрыска знаменитостей с участницей
скандального телепроекта, которая к тому же на семь лет старше, сегодня не
обсуждает только ленивый. Отношения Марии и Архипа развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того, Слугина познакомилась с мамой и
папой возлюбленного.
К слову, сама , ничего не имеет против
увлечения сына. Артистка одобрила девушку Архипа, однако подчеркнула, что жениться
ему рано. Видимо, звезда надеется, что со временем эти отношения изживут себя, и
на горизонте появится кто-то с менее скандальным прошлым и немного моложе.
"В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой.
Правда, торопиться не стоит", – сказала и интервью.