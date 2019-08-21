Наследник певицы и стриптизера – 17-летний Архип – появился на публике с девушкой. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко не сходит со страниц светской хроники.

Наследник певицы и стриптизера – 17-летний Архип – появилсяна публике с девушкой. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко не сходит состраниц светской хроники.Архип и его знаменитая мама посетили кинопремьеру. Компаниюим составила бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" 24-летняя Мария Слугина.Сын Наташи Королевой и звезда телестройкивместев свет вышли впервые. Парочка обнималась и миловалась на публике, а также с удовольствием позировалапапарацци.Отметим, что роман 17-летнего отпрыска знаменитостей с участницейскандального телепроекта, которая к тому же на семь лет старше, сегодня необсуждает только ленивый. Отношения Марии и Архипа развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того, Слугина познакомилась с мамой ипапой возлюбленного.К слову, сама , ничего не имеет противувлечения сына. Артистка одобрила девушку Архипа, однако подчеркнула, что женитьсяему рано. Видимо, звезда надеется, что со временем эти отношения изживут себя, ина горизонте появится кто-то с менее скандальным прошлым и немного моложе."В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой.Правда, торопиться не стоит", – сказала и интервью.