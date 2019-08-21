Бывший полузащитник сборной России, московского Локомотива, французского Бордо и английского Челси Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

Бывший полузащитник сборной России, московского "Локомотива", французского "Бордо" и английского "Челси" Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.Также Смертин продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе. Как сообщает пресс-служба РФС, спортивным директором организации назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост Технического директора, который, в свою очередь, займет Андрей Власов.