Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова не выступит на Открытом чемпионате США, последнем в сезоне турнире Большого шлема. Причиной этого стало трагическое событие в семье спортсменки: ее отец Константин был найден мертвым в понедельник, 19 августа.

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова не выступит на Открытом чемпионате США, последнем в сезоне турнире "Большого шлема". Причиной этого стало трагическое событие в семье спортсменки: ее отец Константин был найден мертвым в понедельник, 19 августа.Правоохранители пока не сообщили ни одной версии о причинах кончины Анисимова-старшего, который был тренером своей дочери, сообщает ESPN. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ. Трагедия выбила 17-летнюю Аманду из колеи и она отказалась играть на "Шлеме" в Нью-Йорке.Семья Анисимовых перебралась в США в 1998 году, за три года до рождения дочери, напоминает Евроспорт.Ru. На сегодня Аманда – 24-я ракетка мира. В нынешнем сезоне она дошла до 1/8 финала на Australian Open и до полуфинала на парижском Roland Garros.