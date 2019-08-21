Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,2% годовыхС 20 августа 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,2-0,7 процентного пункта.Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на следующие программы:на покупку ;на ;При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования – от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ - от 9,7% годовых.По (прежнее название – «Ипотечные каникулы») – от 5 млн рублей – 9,99 %, до 5 млн рублей – 10,6 % годовых для всех категорий заемщиков.Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования. В июне 2019 года Банк уже снижал ставки по ипотечным кредитам – тогда они уменьшились на 0,25-1,5 процентного пункта. Летом Банк снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков. В марте 2019 года Банк улучшил условия по ипотечному кредитованию для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Для данной категории клиентов первоначальный взнос по ипотечному кредиту был снижен до 25% от стоимости объекта недвижимости.Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также .