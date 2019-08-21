Недавно в Сети разразился скандал, в центре которого оказалась телеведущая Ксения Собчак. Подписчики раскритиковали ее в пух и прах.

Недавно в Сети разразился скандал, в центре которого оказалась телеведущая Ксения Собчак. Подписчики раскритиковали ее в пух и прах.На защиту светской львицы встала популярный блогер Надин Серовски. Она заявила, что в шоке от поведения людей и их реакции на, казалось бы, обыденные вещи.По ее словам, она каждый год видит детишек голыми на пляже. "И увидеть сотни негативных комментариев, в которых фолловеры ее поливают грязью за то, что она малыша не одела – это уже полный бред, за гранью моего понимания", – высказалась блогер.Надин недоумевает, как можно судить о материнстве по таким критериям. "Как можно писать “херовая мама”, если она надела трусы в парилке, а на пляже – нет?И какое хейтеры право имеют вообще ей говорить: как ей парить своего ребенка", – задалась вопросом Серовски."Я бы надела трусики сыну на пляже с большим скоплением людей, а теплым вечером на опустошенном пляже, как на кадре у Ксюши, почему бы пупсу и не пощеголять?" – высказалась девушка.Блогер считает, что обнаженный малыш на пляже – это нормально. А у людей, которые видят в этом извращение, проблемы с головой.