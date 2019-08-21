Певицу раскритиковали из-за пристрастия к уколам красоты. Ани Лорак, по мнению интернет-обывателей, переборщила с походами к косметологу.

Певицу раскритиковали из-запристрастия к "уколам красоты". Ани Лорак, по мнению интернет-обывателей, переборщила с походами к косметологу.В личном Instagramзнаменитость опубликовала свежее фото. Знаменитость позирует в элегантномчерном платье, демонстрирующем точеную фигурку."Думаю о вас. Хочу, чтобывсе были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца..." – написалазвезда под снимком.Из аксессуаров на Ани Лорактолько серьги. Украшения артистки такие огромные, что подписчики пришли влегкое недоумение. Поклонники удивились, как ушки звезды выдерживают вес этих гигантов."Серьги жуть (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "слабосказано... больше чем ее голова", "Серьги это подарок от племени Масаи ?Ха-ха......", "Красота сама! А вот уши не тянет?", "А ушы неболять","Сережки отпад", "Какая красотка. Серги отпад😍🔥", "Блин,как у Вас уши не оторвались? От этих обручей 🤔", "Оченькрасивые серьги, но видимо очень тяжелые", "Эпатажные серьги", -рассуждали фанатыК слову, слишком огромными придирчивым комментаторам показались не только серьги. Некоторые пользователиСети пришли к выводу, что звезда переборщила с инъекциями в губы. Якобы ротзвезды получился непропорционально большим."Уколы "красоты" длякрасивых женщин– однозначно лишние...", "Богато кислоти в губах", "Губошлеп",– распекали подписчики.