Певицу раскритиковали из-за
пристрастия к уколам красоты. Ани Лорак, по мнению интернет-обывателей, переборщила с походами к косметологу.
Певицу раскритиковали из-за
пристрастия к "уколам красоты". Ани Лорак, по мнению интернет-обывателей, переборщила с походами к косметологу.
В личном Instagram
знаменитость опубликовала свежее фото. Знаменитость позирует в элегантном
черном платье, демонстрирующем точеную фигурку.
"Думаю о вас. Хочу, чтобы
все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца..." – написала
звезда под снимком.
Из аксессуаров на Ани Лорак
только серьги. Украшения артистки такие огромные, что подписчики пришли в
легкое недоумение. Поклонники удивились, как ушки звезды выдерживают вес этих гигантов.
"Серьги жуть (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "слабо
сказано... больше чем ее голова", "Серьги это подарок от племени Масаи ?
Ха-ха......", "Красота сама! А вот уши не тянет?", "А ушы неболять",
"Сережки отпад", "Какая красотка. Серги отпад😍🔥", "Блин,
как у Вас уши не оторвались? От этих обручей 🤔", "Очень
красивые серьги, но видимо очень тяжелые", "Эпатажные серьги", -
рассуждали фанаты
К слову, слишком огромными придирчивым комментаторам показались не только серьги. Некоторые пользователи
Сети пришли к выводу, что звезда переборщила с инъекциями в губы. Якобы рот
звезды получился непропорционально большим.
"Уколы "красоты" для
красивых женщин– однозначно лишние...", "Богато кислоти в губах", "Губошлеп",
– распекали подписчики.