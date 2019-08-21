По данным ВЦИОМ больше 82% россиян бояться направленного на себя объектива камеры.

Опрос ко ко Всемирному дню фотографии выявил, что подавляющее большинство россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.Мужчины, согласно данным опроса, позируют перед камерой менее охотно, чем женщины. О том, что они не любят фотографироваться, заявили 84% опрошенных мужчин и 79% женщин.Больше других любят фотографироваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет - 34% опрошенных в этой категории ответили на вопрос положительно. Около половины при этом не довольны, как они выглядят на снимках (47%). Чаще это - женщины (52%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и респонденты старше 60 лет (55%).