Артист опубликовал на своей странице в Instagram очередной забавный видеоролик с детьми. Максим Галкин показал, насколько остроумен их с Аллой Пугачевой пятилетний сын Гарри.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram очереднойзабавный видеоролик с детьми. Максим Галкин показал, насколько остроумен их сАллой Пугачевой пятилетний сын Гарри.Сейчас звездная пара со своими наследниками Лизой иГарри отдыхают в Латвии. Примадонна и юморист арендуют в Дзинтари большую виллу. Судя по видео, даже там семья Максима Галкинаопасается журналистов.На кадрахГарри и Лиза сидят на пляже и играют с песком. Телеведущий спрашиваетсына, чем он занимается, на что мальчик отвечает, что копает глубокуюямку. Максим Галкин узнал, зачем она нужна малышу."Чтобы ты прятался от папарацци.Чтобы тебя не снимали. Запрыгнул в яму, и тебя не видно.И папарацци тебя не заметят и не будут фоткать", – заявил сын Максима Галкина. В этовремя его сестренка предложила строить город, на что Гарри ответил, что сначала"нужна очень глубокая яма".похвалил сыназа отличный суперплан и назвал видео "лайфхак от Гарри". Оценилиролик и поклонники звездной семьи. Их привела в восторг находчивость ребенка. "Детки плохого не посоветуют. Видимои их уже достали", "Даже дети устали от назойливых папарацци", "Гарри —умняха… разрешил проблему века!".Кроме того, многие восхитились внешностью сына, ответив, что тот – вылитый папа. "Очаровательныйпарень", "Такой чудный мальчишка! А ямочки на щечках вообщеубийственные", "Какой симпатичный мальчуган!", "Какой мальчик красивый, божественнокрасивый", – оставили восторженные комментарии пользователи соцсети под постомюмориста.