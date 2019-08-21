Звезда паралимпийской сборной Великобритании, слепой пловец Крис Холмс обвинен в сексуальных домогательствах. Претензии к девятикратному чемпиону Паралимпийских игр предъявила массажистка одного из крупнейших отелей в Лондоне. Девушка утверждает, что Крис схватил её сзади.

Звезда паралимпийской сборной Великобритании, слепой пловец Крис Холмс обвинен в сексуальных домогательствах. Претензии к девятикратному чемпиону Паралимпийских игр предъявила массажистка одного из крупнейших отелей в Лондоне. Девушка утверждает, что Крис схватил её сзади.Инцидент, по сообщению Inside the Games, произошёл еще 7 марта, но известно о нем стало только сейчас. 47-летний Холмс, который после карьеры паралимпийца стал политиком, обвинения отвергает, сообщает Чемпионат.Ru. На заседании суда дело слепого британца вел его адвокат. Дата следующего слушания пока не названа.Холмс в ходе своей более чем успешной спортивной карьеры установил 35 мировых рекордов и завоевал 6 золотых медалей на Паралимпиаде 1992 года в Барселоне, и еще три – на Играх в Атланте-1996.