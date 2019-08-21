Яна Гладких впервые рассказала о беде, которая пришла в ее дом. Оказалось, у ребенка, которого она носит под сердцем, тяжелейший порок сердца.

Яна Гладких впервые рассказала о беде, которая пришла в ее дом. Оказалось, у ребенка, которого она носит под сердцем, тяжелейший порок сердца."Я сильно простыла зимой, в самом начале срока, лежала с температурой – и сердечко неправильно сформировалось…" – объяснила Яна Гладких. В каждом кабинете актрисе говорили: "Этот будет инвалидом, идите на аборт!" Однако она приняла другое решение. "Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я не говорила никому. Но знала, что не буду переступать через жизнь… У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба… Я выбрала Степу. Я сделаю для него все", – цитируют Яну Гладких .Степе требуется оперативное вмешательство на открытом серд­це, без которого ребенок не сможет жить. "Это называется "переключение", они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", – пояснила актриса. Едва ее мальчик появится на свет и сделает первый вдох, как его сердце начнет сбоить.Транспозиция магистральных сосудов – серьезнейший порок сердца, который можно скорректировать за одну операцию, в первый день после появления на свет в родблоке "сердечной" клиники, – и жить дальше самой обычной жизнью, без ограничений. Сейчас Яна Гладких занята тем, что собирает деньги на операцию в Германии.Отметим, что у артистки и ее мужа Ивана есть маленький сын Лев. "Первого сына, Леву, Ваня рожал со мной. Да так хорошо рожал, что врач даже оставлял меня на него, выходил на несколько часов из палаты. И курсы тоже все со мной просидел… Ваня вообще моя опора. Совершенно мой человек. Он тоже из творче­ской сферы, звукорежиссер, раньше работал на "Детском радио". Мы вместе всего два года, и вот уже вторая беременность подходит к концу…" – рассказала Яна Гладких. Отметим, что до этого она состояла в браке с актером , но вскоре их союз распался.