В Сочи продолжается грандиозный музыкальный фестиваль Звезды Русского радио. Одной из участниц второго дня стала сексуальная Анна Семенович, с которой после выступления пообщался корреспондент Дни.ру.

В Сочи продолжается грандиозный музыкальный фестиваль "Звезды "Русского радио". Одной из участниц второго дня стала сексуальная Анна Семенович, с которой после выступления пообщался корреспондент "Дни.ру".В будущем году Анне Семенович стукнет 40. Но комплексов по этому поводу у нее нет. "Я прекрасно и моложе своих лет выгляжу, довольна тем, как складывается моя жизнь, так что на цифрах не зацикливаюсь", – пояснила она.Но вот одна беда есть – к 40 годам Аня еще не замужем и без детей. Хотя, по ее словам, она их планирует. "Я планирую родить сама, хотела бы двух даже, – улыбается Семенович. – Но, в крайнем случае, если будут какие-то проблемы со здоровьем, всегда можно прибегнуть к суррогатному материнству – это прекрасный выход и хорошее дело, улучшающее в нашей стране демографическую ситуацию".Кстати, мода на суррогатное материнство давно захлестнула шоу-бизнес – так появились дети у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова и Сергея Лазарева. Так что Анна Семенович не одинока – ей есть, с кого брать пример.На протяжении всей сценической карьеры певицу окружало много слухов, сплетен, небылиц. В прессе обсуждали ее любовников, романы и разрывы, много писали о размере и форме аппетитной груди. Артистка на это внимание не обращает и относится с шумихе юмором. Но одна байка ее задела. Исполнительница призналась:"Лет десять назад писали, что я-де, на самом деле, трансвестит, а не женщина. Меня это позабавило"Напомним, фестиваль "Звезды "Русского радио" проходит в Сочи сразу на двух сценах с 19 по 25 августа. Он собрал топовых российских и украинских исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Елка, Макс Барских, Олег Газманов и Владимир Пресняков.