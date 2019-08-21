Пианистка отрицает обвинения. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила,
что не пытается манипулировать вокалистом Прохором Шаляпиным.
Пианистка отрицает обвинения. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила,
что не пытается манипулировать вокалистом Прохором Шаляпиным.
Татьяна Гудзева, которая ранее состояла в отношениях с
певцом, в очередном интервью заявила, что Прохор под каблуком у Виталины. Якобы
Цымбалюк-Романовская угрозами и шантажом взяла Шаляпина в оборот.
Между тем пианистка считает заявление соперницы "чушью". Она
подчеркнула, что ее отношения с певцом основаны исключительно на доверии. Экс-супруга
Армена Джигарханяна отметила, что Прохор взрослый мужчина, поэтому ограничивать
его свободу и диктовать ему свои условия она не намерена.
"Прохор не сидит у меня под одеялом", – высказалась пианистка.
добавила, что к скандальной истории с ребенком
Гудзевой она тоже не имеет отношения. Виталина уверена, что набедокуривший Прохор без нее во всем
разберется. Пианистка отметила, что не бросит певца даже в том случае, если
ДНК-экспертиза подтвердит, что он действительно является отцом сына Татьяны. Сообщает .
Напомним, с Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался до
того, как закрутил роман с . Став женихом
пианистки, певец не перестал наведываться в гости к экс-возлюбленной, раз она
утверждает, что недавно родила ему наследника. Сам Прохор отцовство отрицает.
Артист требует от экс-возлюбленной проведения генетической экспертизы.