Пианистка отрицает обвинения. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что не пытается манипулировать вокалистом Прохором Шаляпиным.

Пианистка отрицает обвинения. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила,что не пытается манипулировать вокалистом Прохором Шаляпиным.Татьяна Гудзева, которая ранее состояла в отношениях спевцом, в очередном интервью заявила, что Прохор под каблуком у Виталины. ЯкобыЦымбалюк-Романовская угрозами и шантажом взяла Шаляпина в оборот.Между тем пианистка считает заявление соперницы "чушью". Онаподчеркнула, что ее отношения с певцом основаны исключительно на доверии. Экс-супругаАрмена Джигарханяна отметила, что Прохор взрослый мужчина, поэтому ограничиватьего свободу и диктовать ему свои условия она не намерена."Прохор не сидит у меня под одеялом", – высказалась пианистка.добавила, что к скандальной истории с ребенкомГудзевой она тоже не имеет отношения. Виталина уверена, что набедокуривший Прохор без нее во всемразберется. Пианистка отметила, что не бросит певца даже в том случае, еслиДНК-экспертиза подтвердит, что он действительно является отцом сына Татьяны. Сообщает .Напомним, с Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался дотого, как закрутил роман с . Став женихомпианистки, певец не перестал наведываться в гости к экс-возлюбленной, раз онаутверждает, что недавно родила ему наследника. Сам Прохор отцовство отрицает.Артист требует от экс-возлюбленной проведения генетической экспертизы.