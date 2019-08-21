У скончавшейся 20 августа Александры Назаровой из родственников осталась десятилетняя внучка. Актриса воспитывала Сашу как дочь, оформив опекунство, потому что прошлое ее незавидно. Да и будущее туманно.

У скончавшейся 20 августа Александры Назаровой из родственников осталась десятилетняя внучка. Актриса воспитывала Сашу как дочь, оформив опекунство, потому что прошлое ее незавидно. Да и будущее туманно.Александра Назарова до последнего работала. Причем делала это не столько из любви к искусству, сколько из любви к своей единственной кровинушке – внучке Александре. Артистка оформила над ней опеку вскоре после странной смерти своего сына. Дмитрий Назаров умер внезапно. "Я не знаю, честно говоря, что случилось. В медицинской экспертизе было написано: "След от одного укола". Все это случилось на чужой лестнице в чужом доме. Я была для Мити вечным банкиром со своими грошовыми заработками. Он мне названивал и говорил: "Мне нужны, мне очень нужны деньги"", – откровенничала артистка в интервью с Борисом Корчевниковым.Согласно некоторым данным, после школы Дмитрий Назаров, воспитывавшийся лишь мамой и бабушкой, попал в дурную компанию. Чтобы помочь ребенку, семье даже пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге.После смерти Дмитрия его дочь оказалась в детском доме. Ее туда сдала собственная мать и куда-то пропала. Примечательно, что в своих интервью Александра Назарова, сумевшая забрать девочку под свою опеку, говорила журналистам, что тема матери ее внучки – табу. По некоторым сведениям, ее давно нет в живых. На тот момент малышке было всего два года.Внучку Александра Назарова считала подарком судьбы, была уверена, что без нее жизнь не имела бы смысла. А Саша обожала свою бабушку и называла ее мамой. В последнее время они жили вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Когда артистка работала, с девочкой оставалась няня. Назарова признавалась, что постоянно боялась чего-то недодать внучке."Саша иногда спрашивает у меня о будущем: "Бабушка, а что будет, если тебя не станет?" Я ей отвечаю какую-то очередную глупость... Это все проблематично. Завещание-то я написала давно", – призналась Александра Назарова. Действительно, все не так просто. В Сети поклонники на полном серьезе опасаются, что после смерти артистки Саше снова грозит детдом, ведь девочке сейчас только десять лет.Но утверждает, что у Александры есть еще опекун – сестра дедушки девочки (мужа Назаровой). Так или иначе, сегодня, 21 августа, в Театре имени Ермоловой, где играла актриса, будет собран совет, чтобы решить, как привезти девочку из Анапы, отдыхающей в детском лагере, в Москву, а также выбрать время и место похорон артистки.Напомним, перенесла тяжелое заболевание. С июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. В итоге 79-летняя актриса скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.