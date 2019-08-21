В преддверии нового учебного года сотрудники полиции напомнили ребятам о важности соблюдения дорожной дисциплины.

В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району встречаются со школьниками, которые уже через несколько дней вернутся в к учебному процессу. Ключевая цель встреч – напомнить ребятам о важности соблюдения дорожной дисциплины.«Дни дорожной безопасности» госавтоинспекторы провели в лагерях с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ №7.Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, повторили правила дорожного движения для пешеходов, вспомнили и о мерах личной безопасности при переходе проезжей части на нерегулируемых пешеходных переходах, а так же при их отсутствии. Полицейские напомнили ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснили, что их применение является одним из главных условий сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток.Также ребята повторили правила поведения в автомобиле и общественном транспорте. Особое внимание было уделено правилам дорожного движения для велосипедистов.При подведении итогов профилактических бесед учащиеся сделали выводы, что изучать Правила дорожного движения, знать и применять их необходимо на протяжении всей жизни.На память о встрече ребятам были вручены закладки для книг с основными правилами поведения на дороге.