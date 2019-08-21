Актриса поделилась горечью с фолловерами на своей странице в Instagram. Звезда трогательно простилась с умершей Александрой Назаровой.

Актриса поделилась горечью с фолловерами на своей странице в Instagram. Звезда трогательно простилась с умершей АлександройНазаровой.ЕкатеринаГусева опубликовала черно-белый архивный снимок, на котором Александра Назаровастоит на улице. У знаменитости развеваются волосы."Бабушка,царствия тебе небесного", – цитирует подпись Гусевой к фото .Примечательно, что в аккаунте актрисы эти слова исчезли. Судя по всему, она позже их удалила,оставив только хэштеги #АлександраНазарова и #НароднаяАртисткаРоссии.Пользователисоцсети присоединились к соболезнованиям. Они сошлись во мнении, что из жизниушла поистине прекрасная артистка. "Боже, какая актриса талантливая была", "Жаль, потеря огромная, вечная память", "Очень жалко. Еще одна из плеяды великих и неповторимых ушла навсегда. Вечная память", – высказались подписчики Гусевой.Отметим, что АлександраНазарова играла вместе с Екатериной Гусевой в известномсериале "Бригада". Актриса сыграла бабушку Ольги, жены Саши Белого. Роль Ольги исполнилаГусева.Кроме того, прославилась рольюбабы Нади в сериале "Моя прекрасная няня". Причем изначально актрисупланировали задействовать всего в одной серии, но она очень гармоничновписалась в проект, и режиссеры решили ее оставить.очень сильно болела. В последнюю неделю жизни знаменитость не моглаговорить. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Напомним,актриса ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет.