Актриса поделилась горечью с фолловерами на своей странице в Instagram. Звезда трогательно простилась с умершей Александрой
Назаровой.
Актриса поделилась горечью с фолловерами на своей странице в Instagram. Звезда трогательно простилась с умершей Александрой
Назаровой.
Екатерина
Гусева опубликовала черно-белый архивный снимок, на котором Александра Назарова
стоит на улице. У знаменитости развеваются волосы.
"Бабушка,
царствия тебе небесного", – цитирует подпись Гусевой к фото .
Примечательно, что в аккаунте актрисы эти слова исчезли. Судя по всему, она позже их удалила,
оставив только хэштеги #АлександраНазарова и #НароднаяАртисткаРоссии.
Пользователи
соцсети присоединились к соболезнованиям. Они сошлись во мнении, что из жизни
ушла поистине прекрасная артистка. "Боже, какая актриса талантливая была", "Жаль, потеря огромная, вечная память", "Очень жалко. Еще одна из плеяды великих и неповторимых ушла навсегда. Вечная память", – высказались подписчики Гусевой.
Отметим, что Александра
Назарова играла вместе с Екатериной Гусевой в известном
сериале "Бригада". Актриса сыграла бабушку Ольги, жены Саши Белого. Роль Ольги исполнила
Гусева.
Кроме того, прославилась ролью
бабы Нади в сериале "Моя прекрасная няня". Причем изначально актрису
планировали задействовать всего в одной серии, но она очень гармонично
вписалась в проект, и режиссеры решили ее оставить.
очень сильно болела. В последнюю неделю жизни знаменитость не могла
говорить. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Напомним,
актриса ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет.