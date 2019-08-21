Экс-полузащитник футбольной сборной Франции и мюнхенской Баварии Франк Рибери, кажется, определился с продолжением карьеры. Имея неплохое предложение от московского Локомотива, хавбек параллельно вел переговоры с итальянской Фиорентиной. И, похоже, договорился.

Экс-полузащитник футбольной сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, кажется, определился с продолжением карьеры. Имея неплохое предложение от московского "Локомотива", хавбек параллельно вел переговоры с итальянской "Фиорентиной". И, похоже, договорился.Инсайдеры сообщают, что стороны близки к подписанию полноценного контракта и, скорее всего, 36-летний француз в самое ближайшее время пройдет медицинский осмотр в стане "фиалок".Контракт Рибери составит 4 млн евро годовой зарплаты без учета налогов [на этом же уровне предлагал французу контракт и "Локо"], предусмотрены бонусы за результативные действия. А вот о сроке соглашения данные разнятся, одни источники сообщают о 2-летнем контракте, а другие говорят, что договор будет подписан по схеме "1+1".