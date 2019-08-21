Испанский защитник Севильи Серхи Гомес попал в сферу интересов московского ЦСКА. Руководство красно-синих готовит предложение для клуба Примеры и намерено арендовать оборонца с правом последующего выкупа. Впрочем, у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.

Испанский защитник "Севильи" Серхи Гомес попал в сферу интересов московского ЦСКА. Руководство "красно-синих" готовит предложение для клуба Примеры и намерено арендовать оборонца с правом последующего выкупа. Впрочем, у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.Тем не менее, испанское издание El Desmarque подтвердило пристальный интерес армейцев к 27-летнему футболисту. По сообщениям инсайдеров, стороны уже контактировали по вопросу возможного трансфера.Гомес – воспитанник "Барселоны", который перешел в "Севилью" год назад из "Сельты", сумма трансфера составила 5,4 млн евро. По разным данным, сейчас его стоимость колеблется в диапазоне от 4 до 7 млн евро.