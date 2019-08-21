Соединенные Штаты Америки и Иран должны отойти от опасной черты и решить все противоречия через диалог. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Соединенные Штаты Америки и Иран должны отойти от опасной черты и решить все противоречия через диалог. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Отношения между странами обострились после одностороннего выхода Вашингтона из договора и введения санкций против Тегерана, напоминает телеканал "Россия 24". Москва считает, что нормализовать их путем шантажа и ультиматумов невозможно.